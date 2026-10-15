Mar del Plata – 15 de octubre de 2026 — Mientras se acerca la apertura de la convención regional de los testigos de Jehová, cientos de voluntarios trabajan de manera intensa en el Estadio Polideportivo de Mar del Plata para acondicionar las instalaciones que recibirán a miles de asistentes entre el 16 y el 18 de octubre.

Desde primeras horas del día, equipos de voluntarios de todas las edades colaboran en distintas tareas, entre ellas la instalación de pantallas LED de alta resolución, el montaje de un sistema de sonido profesional, la disposición de sectores con accesibilidad mejorada para personas con movilidad reducida, la organización de áreas de recepción y la limpieza integral del estadio. Todos los trabajos se realizan siguiendo estrictos protocolos de seguridad y bajo la supervisión de equipos responsables de cada área.

“Una de las cosas que más llama la atención es el entusiasmo con el que trabajan los voluntarios”, comentó Alejandro Willers, portavoz local de los testigos de Jehová. “Aquí participan jóvenes, familias enteras y personas mayores, todos unidos por el deseo de

ofrecer a la comunidad un evento ordenado, cómodo y de alta calidad. Además, cada tarea se lleva a cabo siguiendo altos estándares de seguridad, de modo que tanto los voluntarios como las instalaciones estén debidamente protegidos durante todo el proceso”.

Los preparativos también incluyen los aspectos técnicos necesarios para la presentación de los episodios 4, 5 y 6 de la serie “Las buenas noticias según Jesús”, una producción audiovisual que relata la vida y el ministerio de Jesucristo basándose exclusivamente en los relatos de los Evangelios. La proyección se realizará con estándares de imagen y sonido especialmente preparados para brindar una experiencia inmersiva a los asistentes, con una calidad visual y sonora comparable a la de una sala cinematográfica.

El clima entre los voluntarios ha convertido la preparación en una verdadera muestra de cooperación comunitaria. Durante los trabajos pueden verse grupos de jóvenes

colaborando con tareas logísticas, técnicas y de organización, trabajando codo a codo con voluntarios experimentados. Para muchos de ellos, participar en el montaje es una

oportunidad de contribuir de manera práctica al bienestar de los asistentes y de adquirir experiencia en distintas áreas de trabajo en equipo.

La convención “Felices para siempre” se desarrollará del 16 al 18 de octubre en el Estadio Polideportivo Islas Malvinas de Mar del Plata. Además del programa basado en principios bíblicos prácticos para la vida diaria, los asistentes podrán disfrutar de la

proyección de los nuevos episodios de la serie Las buenas noticias según Jesús. La entrada es gratuita, no se realizan colectas y toda la comunidad está cordialmente invitada.

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