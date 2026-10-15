Peñarol de Mar del Plata se llevó una valiosa victoria del Antonio Rotili en una nueva jornada de la Liga Nacional. El equipo de Leandro Ramella revirtió un comienzo favorable a Lanús, pasó al frente antes del descanso y sostuvo la diferencia durante la segunda mitad para quedarse con el encuentro por 84 a 77.

El Granate llegaba después de conseguir ante Oberá su primera victoria en la competencia y buscaba darle continuidad a ese resultado en su tercera presentación. Los dirigidos por Manuel Anglese comenzaron con una buena producción ofensiva y se quedaron con el primer cuarto por 26 a 18, una ventaja que les permitió tomar la iniciativa.

La respuesta de Peñarol llegó en el segundo período. La visita elevó su anotación y redujo la producción del local, construyendo un parcial de 27 a 17 que cambió el desarrollo del encuentro. Así, los marplatenses borraron los ocho puntos de desventaja y se fueron al descanso arriba por 45 a 43.

El tercer cuarto mantuvo una alta producción ofensiva de ambos equipos. Lanús sumó 23 puntos, pero Peñarol volvió a imponerse en el segmento, esta vez por 26 a 23, y amplió la distancia a cinco: 71 a 66. El segundo y el tercer período terminaron siendo determinantes para la visita, que acumuló un 53 a 40 en esos veinte minutos.

En el último cuarto bajó el goleo y cada conversión ganó importancia. Lanús necesitaba revertir la diferencia, pero solo pudo anotar 11 puntos. Peñarol cerró el período con 13 y aseguró el 84 a 77 definitivo, completando la recuperación que había iniciado antes del entretiempo.

Agustín Pérez encabezó al ganador con 18 puntos, cinco rebotes, tres recuperos y 22 de valoración. Luciano Guerra lo acompañó con 16 tantos, mientras que Iván Basualdo fue determinante en la lucha bajo los tableros con 11 puntos y 11 rebotes. Al Thornton también sumó 11 y Selem Safar aportó nueve.

En Lanús, Brussino terminó con 15 puntos y tres asistencias, seguido por Christian James con 11 y Pedro Bombino con 10 y seis rebotes. Robert Whitfield agregó nueve tantos y Junior Merchant, ocho. Martín Franchino, por su parte, fue el máximo reboteador del local con nueve capturas.

Peñarol construyó su triunfo a partir de la reacción del segundo cuarto y sostuvo la ventaja hasta el final. Para Lanús, el buen comienzo y la efectividad de tres puntos no fueron suficientes para encadenar una nueva victoria en casa.

Informe y foto: Prensa Lanús