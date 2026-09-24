El Senado convocó para este jueves al mediodía a una sesión para tratar las reformas de la Carta Orgánica del Banco Central y del régimen de Zonas Frías, luego del acuerdo que alcanzaron La Libertad Avanza y los bloques dialoguistas.

Para poder sesionar, el bloque de la Libertad Avanza -que preside Patricia Bullrich- debió aceptar modificar el texto votado en la Cámara de Diputados sobre las mayorías para designar las autoridades del Banco Central.

Los senadores de LLA y bloques aliados acordaron mantener la exclusividad del Senado para designar o remover un director del Banco Central, y establecer que no serán necesarios los dos tercios para echar a un funcionario de esa institución, sino una mayoría agravada, que en el Senado son 37 votos.

La sesión fue convocada para las 12, pero se estima que el debate de la carta orgánica del Banco Central comenzará recién a las 14, dado que primero el bloque justicialista planteará diversas cuestiones de privilegio.

De todos modos, la iniciativa que generaba mayores diferencias entre los legisladores era la de Zonas Frías, con fuertes enfrentamientos entre los senadores del norte del país y aquellos cuyos distritos cuentan actualmente con este régimen y podrían perderlo con la nueva ley.

La iniciativa incorporó a más de un millón de personas de 90 ciudades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis, que comenzaron a recibir el beneficio cuando se amplió el régimen de Zonas Frías en 2021.

Ahora, el proyecto divide transversalmente a los bloques, ya que no solo los aliados de Salta, Catamarca, Corrientes y Misiones podrían aprobar la iniciativa, sino que también podrían sumarse algunos senadores peronistas.

En cambio, el proyecto es rechazado de plano por los radicales mendocinos, Rodolfo Suárez y Mariana Juri, el bonaerense Maximiliano Abad y el pampeano Daniel Kroneberger, además de la mayoría del bloque del PJ.

Qué dice la ley de Zonas Frías

El proyecto establece que el subsidio se mantendrá únicamente para los usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna.

También conservarán el beneficio los hogares inscriptos en el ReNaBaP, los veteranos de Malvinas y aquellos hogares con familiares que tengan el Certificado Único de Discapacidad (CUD).

En cambio, perderán el subsidio las ciudades que incorporaron el beneficio en 2021 de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis. Entre ellos se encuentran Bahía Blanca y gran parte del Sudoeste Bonaerense, que cuentan con temperaturas similares a las patagónicas.

Otro punto clave es que el descuento se aplicará sobre el precio del gas y no sobre el total de la factura, una modificación que también es rechazada por varios legisladores opositores.

Las personas que pierdan el subsidio por Zona Fría podrán gestionar una rebaja en las tarifas si acreditan ingresos de hasta tres canastas básicas para un hogar tipo 2, que actualmente se ubican en unos 4,8 millones de pesos.