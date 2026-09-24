El índice de pobreza en Mar del Plata registró una fuerte reducción durante el primer semestre de 2026 y se ubicó en 20,4%, lo que representa a unas 137 mil personas, según los datos difundidos este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El indicador mostró una caída significativa tanto en la comparación interanual como respecto del segundo semestre de 2025.

La cifra representa una disminución de 7,1 puntos porcentuales frente al primer semestre de 2025, cuando la pobreza alcanzaba al 27,5% de la población. También implica una baja respecto del segundo semestre del año pasado, cuando había sido del 22,8%.

El dato adquiere mayor dimensión al observar la evolución de los últimos años. En el primer semestre de 2024, la pobreza había alcanzado un histórico 46,2%, equivalente a unas 306 mil personas, mientras que en el segundo semestre de ese año descendió al 28,9%, con unas 193 mil personas bajo la línea de pobreza.

De esta manera, en apenas dos años el indicador pasó del 46,2% registrado en el primer semestre de 2024 al 20,4% de la primera mitad de 2026. También quedó por debajo de los registros de los segundos semestres de 2023 (37,7%) y 2024 (28,9%).

También cayó la indigencia

La indigencia también mostró una reducción. En el primer semestre de 2026 se ubicó en 5%, alcanzando a unas 33 mil personas.

Un año atrás, el indicador había sido del 6,4%, equivalente a unas 43.088 personas. Es decir, en la comparación interanual se produjo una reducción de 1,4 puntos porcentuales.

La evolución también resulta marcada si se toma como referencia 2024: durante el primer semestre de ese año la indigencia había llegado al 12,9%, afectando a unas 85.825 personas, mientras que en el segundo semestre descendió al 3,3%, con alrededor de 22 mil personas.