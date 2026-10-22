El Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos de la Provincia de Buenos Aires habilitó este jueves al público la Plazoleta Almirante Brown, en La Rambla de Mar del Plata.

La apertura forma parte de la obra de restauración de La Rambla y la Plaza Bristol, frente al Casino y el Hotel Provincial, que esta semana inició su Etapa 2. El objetivo es que el sector esté en condiciones para el arranque de la temporada de verano.

“A pesar de la lluvia y el mal tiempo, que no nos dieron respiro, hoy la plazoleta está abierta para que marplatenses y turistas la disfruten. Es una obra y una restauración histórica, que entendemos que lleva tiempo, pero que se está haciendo a conciencia. Vamos a seguir estando en cada detalle, porque La Rambla es parte de la identidad de Mar del Plata”, señaló Santiago Gutiérrez, asesor del Ministerio de Infraestructura en la ciudad.

“Esta obra es posible gracias a la decisión politica del gobernador Axel Kicillof y al compromiso del ministro de Infraestructura Gabriel Katopodis de sostener la obra pública en la Provincia, aun en un contexto en el que el Gobierno nacional la paralizó en todo el país. La recuperación de La Rambla demuestra que se puede cuidar el patrimonio de los marplatenses generando trabajo y favoreciendo el turismo, el comercio y la hoteleria de nuestra ciudad”, agregó Gutiérrez.

Los próximos pasos de la obra contemplan la intervención de las escaleras y la restauración de los lobos marinos, símbolo de la ciudad, como así también el bajo recova del Hotel Provincial.