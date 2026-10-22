El intendente de General Pueyrredon, Guillermo Montenegro, manifestó su satisfacción por las decisiones adoptadas por el Gobierno nacional para avanzar en la recuperación del complejo turístico de Chapadmalal.

La medida contempla la concesión de seis hoteles, la asignación de otros tres a la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) para desarrollar una Residencia Escuela y la cesión de dos inmuebles al Municipio para instalar un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS).

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Montenegro agradeció al Gobierno nacional por impulsar las medidas y sostuvo que representan una oportunidad para revertir años de deterioro y falta de mantenimiento en uno de los espacios emblemáticos de la costa del distrito.

“Chapadmalal no puede seguir siendo sinónimo de abandono. Durante años, el complejo sufrió el abandono y el deterioro. Ahora se abre una nueva etapa”, expresó el jefe comunal.

En ese sentido, destacó la autorización del concurso público para concesionar seis hoteles, con el objetivo de atraer inversiones privadas y generar puestos de trabajo. También valoró el destino educativo previsto para otros tres establecimientos y la posibilidad de incorporar dos inmuebles al sistema municipal de atención primaria de la salud.

Dos modelos en discusión

Montenegro aprovechó el anuncio para plantear una diferenciación política sobre el rol del Estado y la administración del patrimonio público.

“Acá también se discuten dos modelos. Uno que cree que defender lo público es mantener todo en manos del Estado, aunque los edificios estén cerrados y se deterioren. Y otro que entiende que el patrimonio público se defiende recuperándolo, atrayendo inversión privada, generando trabajo y poniéndolo al servicio de la gente”, afirmó.

El intendente también hizo referencia al intento de toma de tierras en El Marquesado, vinculado al dirigente social Juan Grabois, y señaló que en los hoteles de Chapadmalal se había alojado a quienes participaron de aquella ocupación.

“Hoy se abre el camino para que sean un lugar clave de inversión para nuestra ciudad y toda la región”, remarcó.

Finalmente, Montenegro sintetizó su postura al señalar que la decisión nacional permitirá cambiar el destino de los edificios y aprovecharlos para nuevas actividades económicas, educativas y sanitarias.

“La diferencia es concreta: edificios abandonados o inversión y trabajo. Inmuebles sin uso o educación y salud”, manifestó.

“Recuperar Chapadmalal es transformar el abandono en oportunidades para Mar del Plata. Ese es el modelo de ciudad que defendemos”, concluyó.

