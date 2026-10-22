La recta final de octubre continúa mostrando jornadas con inestabilidad, cielos cubiertos y temperaturas bajas para esta época del año.

Llamativamente en lo que va del mes, solo el 22% de los días tuvo presencia de sol, un dato que demuestra el impacto del fenómeno de “El Niño” este año.

Y en esta segunda parte de la semana, los pronósticos no son demasiado alentadores. Seguiremos bajo abundante nubosidad, probabilidad de precipitaciones y un descenso de temperaturas entre sábado y domingo con jornadas mas invernales que primaverales.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo frío a fresco. Cielo mayor a parcial nublado. Viento leve a moderado del sector este/noreste. La temperatura mínima se estima en 11° y la máxima en 16°.

Reporte @sebapagliarino