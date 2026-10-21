La Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata, con su presidente, Hernán Szkrohal, recibió este miércoles a autoridades de la Policía de la Provincia de Buenos Aires y funcionarios del área de seguridad para dialogar sobre las necesidades del sector y delinear acciones conjuntas que permitan afrontar de la mejor manera la próxima temporada de verano.

Participaron del encuentro Javier Saenz, director provincial de Fiscalización Policial; Marianela Battenof, directora provincial de Participación Ciudadana; Guillermo Bucek, director de Coordinación; el comisario mayor Valerio Omar Gallo, jefe de la Jefatura Departamental; y Marcelo Cardoso, concejal y vicepresidente de la Comisión de Seguridad.

La reunión tuvo como eje central la articulación entre las instituciones y las fuerzas de seguridad, con el objetivo de establecer mecanismos de comunicación ágiles y dar respuesta a las distintas necesidades que puedan surgir durante la temporada de mayor movimiento turístico de la ciudad.

En ese sentido, se planteó la conformación de mesas de trabajo organizadas por corredores, con la participación de referentes de cada sector, que funcionen como canales directos de comunicación con la Policía. La iniciativa apunta a facilitar el planteo de solicitudes, agilizar la gestión de situaciones puntuales y fortalecer la coordinación entre los actores involucrados.

Además, la Asociación invitó a otras cámaras empresarias de Mar del Plata a sumarse a este espacio, con la intención de ampliar la participación y construir una estrategia de trabajo que contemple las distintas realidades y necesidades de la ciudad.

Al finalizar el encuentro, las partes realizaron una evaluación positiva de la reunión y coincidieron en la importancia de sostener estos espacios de diálogo y articulación, avanzar en propuestas concretas y fortalecer el trabajo conjunto para llegar de la mejor manera a la próxima temporada de verano.