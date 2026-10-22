En el marco de la segunda jornada de competencias de los Juegos Bonaerenses 2026, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, participó de las premiaciones de atletismo y skate, recorrió las propuestas recreativas y culturales y mantuvo una reunión con representantes de 40 clubes de barrio de Mar del Plata.

En el Parque de los Deportes, el ministro entregó las medallas de salto en alto de la categoría juveniles sub-14, como parte de la competencia de atletismo más grande de Argentina y de Sudamérica. Además, participó de la premiación de las chicas y los chicos de la categoría sub-16 de skate y visitó las actividades que se desarrollan diariamente en la Plaza Seca de Playa Bristol.

Por otra parte, junto al concejal Gustavo Pulti y al subsecretario de Deportes bonaerense, Cristian Cardozo, Larroque encabezó un encuentro con presidentes y autoridades de instituciones deportivas locales. Durante la reunión, se abordaron las dificultades que atraviesan los clubes para sostener sus actividades ante la crisis económica y la falta de políticas nacionales de acompañamiento al deporte.

En ese marco, el ministro señaló que las preocupaciones expresadas por los dirigentes se reiteran en los encuentros que mantiene con entidades deportivas y advirtió sobre el impacto de las políticas económicas del Gobierno nacional en el funcionamiento de estas instituciones.

Asimismo, destacó la decisión del gobernador Axel Kicillof de sostener las políticas de acompañamiento a la comunidad deportiva y remarcó que los Juegos Bonaerenses son una expresión de ese compromiso. Por último, sostuvo que, frente al esfuerzo que realiza la Provincia, resulta necesario un cambio en la política económica nacional que permita dar respuesta a los problemas del sector.

También participaron del encuentro el subsecretario de Responsabilidad Penal Juvenil, José Luis Zerillo; el director de Deporte Social, Marcos Cianni; y el delegado del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad en Mar del Plata, Fernando Barranus. En tanto que además formaron parte de la jornada la ex secretaria de Deportes de la Nación y ex Leona, Inés Arrondo, además del concejal de Acción Marplatense/Movimiento de Derecho al Futuro y presidente del Club Once Unidos, Horacio Taccone.