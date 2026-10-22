La inflación en productos de consumo masivo registró una marcada brecha geográfica en Argentina durante septiembre, con valores que oscilaron entre 0,9 y el 5%. Así lo demuestra el informe Changuito Federal, que realiza mes a mes la consultora Analytica, que arrojó también que llenar el changuito ya cuesta más de un millón de pesos en varias provincias.

En el noveno mes del año, las mayores subas mensuales de precios se concentraron en el NEA, especialmente en Chaco (+5,0%), Corrientes (+4,6%) y Misiones (+4,2%), mientras que en la otra punta del mapa los menores aumentos estuvieron en Río Negro (+1,0%), Neuquén (+1,0%) y Mendoza (+0,9%).

En la medición interanual, la dispersión regional del costo de vida reflejó discrepancias significativas entre las jurisdicciones, dado que el encarecimiento más fuerte se dio en Chubut (+34,9%), Tierra del Fuego (+34,5%) y Chaco (+34,2%), mientras que las menores subas estuvieron en La Rioja (+26,1%), San Luis (+24,9%) y Mendoza (+24,6%).

Al analizar el valor total en pesos para adquirir la canasta, el “changuito” más costoso se encuentra en Santa Cruz ($1.067.161), seguido por Chubut ($1.062.515) y Tierra del Fuego ($1.037.790), mientras que la compra más económica se dio en Catamarca ($947.194), La Rioja ($931.735) y Mendoza ($919.551).

Asimismo, en la comparación nominal contra agosto, los mayores aumentos se dieron en Salta (+$57.913), Entre Ríos (+$52.835) y Corrientes (+$51.681), mientras que «las menores subas se dieron en La Rioja (+$20.987), Neuquén (+$20.074) y Mendoza (+$3.827).

Según el informe, a partir de precios recopilados en línea, «una de las causas en la dispersión de precios es la heterogeneidad del costo de vida entre regiones».

La medición aclara que «la canasta Analytica es una selección de productos de supermercado representativos del consumo de la clase media en alimentos y bebidas, diseñada para reflejar una compra mensual típica de una familia compuesta por dos adultos y dos menores».

Respecto al impacto sobre los ingresos familiares, el estudio señala que los mayores costos patagónicos coinciden con «salarios más elevados», aunque al tomar como referencia el sueldo de comercio al por menor, la compra de alimentos «llega a implicar, en muchos casos, más de un tercio de la suma de dos salarios».

Al observar la dinámica interna de la canasta, el relevamiento destaca comportamientos dispares entre artículos de primera necesidad, donde se destaca nuevamente la suba de la cebolla, que aumentó entre 30% y 60% en la mayoría de las provincias», con picos en «San Luis (+74,1%) y San Juan (+63,2%).

Por su parte, «el arroz, que se había mantenido estable en agosto, subió en todas las provincias, con incrementos de entre 2% y 7%», mientras que «el aceite de girasol, que había liderado las subas en agosto, se mantuvo prácticamente sin cambios» en 17 jurisdicciones. (con información de NA)