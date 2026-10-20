Este viernes 23 de octubre comenzará la 21ª edición de la Feria del Libro “Mar del Plata Puerto de Lectura”, una propuesta que durante diez jornadas reunirá a escritores, editoriales, librerías y lectores en el Centro Cultural Estación Terminal Sur, ubicado en el Paseo Aldrey. La actividad se desarrollará todos los días, de 14 a 20, con entrada libre y gratuita y se extenderá hasta el 1 de noviembre.

La programación completa ya se encuentra disponible en el sitio oficial de la feria, donde se pueden consultar las actividades previstas, los horarios de las presentaciones y los autores que participarán de esta nueva edición.

Para este primer fin de semana, se podrá disfrutar de diferentes charlas, actividades y presentaciones para todas las edades. Entre ellas, el viernes 23 a las 18 se podrá participar del “Ciclo EUDEM” con la presentación del libro “Flujos, fronteras, focos”. Participan: Ramiro Segura, María Laura Canestraro, Federico Lorenc Valcarce y Claudia Mikkelsen. A las 18:30 en la Sala Victoria, Alexandra Kohan presentará “El libro del dinero. Entre el don y la materialidad”. Modera: Vanesa Baur. Además, las y los jóvenes finalistas de los Juegos Bonaerenses de Cultura harán una presentación sobre el trabajo llevado adelante por los participantes de las áreas literatura y narración oral a las 15 en la Sala Victoria.

El sábado 24 a las 15 con la conducción de Raly Haurat y Noemí Lanzón estará la radio en vivo “Faltaba más”. A las 17:30, la Sala Victoria será escenario de la presentación del libro “Apogeo y ocaso de regímenes militares en Argentina”, en el marco del “Ciclo EUDEM“. Participan: Eduardo Pablo Jiménez, Walter Pelle y Francisco Olivo y a las 18:30 continúa en la misma sala Federico Jeanmaire con la presentación del libro “La niña que leía sentada en el piso”. Moderan: Milena Bracciale Escalada y Mónica Bueno.

El domingo 25 estará el periodista de investigación Hugo Alconada Mon a las 18:30 en la Sala Victoria con la presentación del libro “Topos. La historia real de los espías rusos que tomaron Buenos Aires como base de operaciones”. Modera: Karina Freire. A las 19 la Sala Alfonsina será protagonista del Jam Literario del Club de Lectores MDP, (SGT PEPPER’S), a cargo de Verónica Costantino, Germán Barrios y Emanuel Santamaria. De este modo, durante las diez jornadas habrá diversos invitados nacionales y locales, así como actividades y charlas destinadas al público en general.

Entre los invitados se encuentran el periodista de investigación Hugo Alconada Mon, la psicoanalista y ensayista Alexandra Kohan, el periodista y escritor Reynaldo Sietecase, el novelista Federico Jeanmaire, el escritor Santiago Speranza, el productor teatral Carlos Rottemberg y la escritora Luciana De Luca. La propuesta también contará con la participación de autores marplatenses, editoriales, entre las que se encuentra la Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata (EUDEM) y librerías de la región.

Una propuesta que vincula literatura, universidad y comunidad

La Feria del Libro es organizada de manera conjunta por la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP) y la Cámara de Libreros del Sudeste de la Provincia de Buenos Aires, con el acompañamiento del Municipio de General Pueyrredon, a través del Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC), y de la Fundación de la Universidad Nacional de Mar del Plata.

A lo largo de sus diez jornadas, el encuentro ofrecerá presentaciones de libros, charlas, talleres y espacios de lectura destinados a públicos diversos. Además de acercar a los lectores a autores de distintos ámbitos, la feria constituye una oportunidad para conocer la producción editorial local y regional.

Entre las actividades vinculadas con la producción de la Universidad, se proyectará el documental “La universidad habita la calle”, realizado por estudiantes becarios de la UNMDP. La pieza reúne las voces de distintos representantes de la comunidad universitaria a lo largo de las marchas federales. La proyección estará acompañada por una charla-debate sobre el proceso de realización, la investigación periodística y el rol de la edición.

En ese marco, la universidad tendrá presencia a través de su producción académica y editorial. La Editorial de la Universidad Nacional de Mar del Plata (EUDEM), que este año cumple 20 años, forma parte de las iniciativas que permiten acercar el conocimiento producido en el ámbito universitario a la comunidad.

La realización de una nueva edición también recupera el valor de la feria como espacio de encuentro cultural, en el que conviven distintas voces, géneros y experiencias vinculadas con la lectura y la escritura.