La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), identificó un Chevrolet Corsa que había quedado registrado en imágenes durante incidentes ocurridos a la salida de un boliche el pasado 11 de octubre.

A partir del análisis de esas imágenes, se identificó la patente del vehículo y se incorporó al sistema de lectura automática de patentes (LPR), lo que permitió activar una alerta cuando el rodado volvió a ser detectado.

Tras la activación del anillo digital, se solicitó la intervención de la Patrulla Municipal para interceptarlo. Luego de las tareas de seguimiento, personal de la Patrulla localizó el vehículo en Polonia y 12 de Octubre.

Finalmente, el rodado fue secuestrado por falta de licencia de conducir, seguro obligatorio y Verificación Técnica Vehicular (VTV).