Basura Post Punk, la curaduría musical liderada por Asia del Sur y Sergio Rotman, llegará a Mar del Plata con una propuesta que combina el arte del disyóqueo en vinilo con presentaciones en vivo de músicos y bandas especialmente seleccionados para cada encuentro. La cita será el viernes 23 de octubre, desde la medianoche, en Club TRI, ubicado en 20 de Septiembre 2650.

Con sede habitual en Strummer Bar, en Buenos Aires, el ciclo ya pasó por distintas ciudades del mundo, entre ellas Tijuana y Ciudad de México, Santiago de Chile, Lima, Bogotá, Barcelona, Madrid y Londres. En Argentina también tuvo presentaciones en Rosario y La Plata. Entre sus hitos se destacan su participación como apertura de Los Fabulosos Cadillacs en el Foro Sol de Ciudad de México, ante más de 80 mil personas en 2024, y su presentación en el estadio Ferro en 2025.

Aunque el eje musical está puesto en el post punk de los años 80, la propuesta amplía el recorrido hacia el dub reggae, el punk rock, el glam y la electrónica analógica. La curaduría parte de una mirada amplia del género y de todo lo que ocurrió después de la explosión punk de 1976, más allá de las vertientes góticas o dark wave.

La selección se realiza íntegramente en vinilo. El formato principal son los discos de 12 pulgadas a 45 revoluciones por minuto, aunque también se utilizan LP de 33 rpm y discos de 7 o 10 pulgadas. La premisa es sostener una experiencia musical pensada tanto para bailar como para acompañar una noche de bar.

Asia del Sur, además de desempeñarse como DJ, es cantante y tereminista de las bandas PradoTown y Nena Ama Rupaul. Sergio Rotman, por su parte, es saxofonista de Los Fabulosos Cadillacs y creador e integrante de diversos proyectos, entre ellos Cienfuegos, Mimi Maura, El Siempreterno, Los Sedantes, Dub Clash Orquesta y Rotman Club.

La apertura de puertas de Club TRI será a la medianoche. La actividad invita a recorrer distintos sonidos y épocas de la música alternativa a través de una selección curada especialmente para la ocasión.