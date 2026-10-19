El presidente Javier Milei asistió a la exposición Argentina Oil & Gas Expo, en Neuquén, donde habló de la solvencia económica que tiene el país y de las elecciones de 2027, y remarcó: “Me niego a creer que los argentinos voten hacia atrás”.

En un auditorio que lo aplaudió, el jefe de Estado se dedicó durante más de una hora a criticar “el modelo de atraso del kirchnerismo” y dio detalles de su plan económico, con énfasis en las desregulaciones que realizó. Pero sobre todo machacó contra aquellas voces que colocan dudas sobre la marcha de la economía.

“Dicen que crecemos a dos velocidades, que la inflación no baja tan rápido. Antes ni crecíamos”, disparó, con fuertes dardos a los periodistas.

A su vez, se quejó del «nivel de estupidez» de los cuestionamientos hacia el Régimen de Incentivo de Grandes Inversiones (RIGI).

“Que costo fiscal va a tener una inversión si con el RIGI nunca se hubiese hecho”, expuso ante los aplausos de auditorio.

“Es una estupidez. Y muy bien Rolo, que atendiste a los que dicen eso. Los economistas chantas dicen eso, son incapaces de generar valor. El RIGI genera empleo y dólares, es una pieza clave de nuestro trabajo”, completó Milei sobre el tema.