El pasado 29 de octubre toda la docencia del país llevó adelante una medida de fuerza en repudio al femicidio de la docente Nancy Godoy en circunstancias de su trabajo.

Frente a este hecho tan aberrante, que generó la reacción de un pueblo entero, escuelas pertenecientes a varias Juntas Regionales Católicas han decidido descontar el día de paro.

“A pocos días de la visita del Papa León XIV, lamentamos que hayan desoído su mensaje en defensa de la vida, de la dignidad humana, del trabajo y de la acción sindical”, señaló Adriana Donzelli, secretaria general de la Seccional Buenos Aires del Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP).

“Denunciamos la decisión arbitraria e inhumana de estos empleadores que han decidido sancionar a las y los docentes que reclamamos por nuestra vida, por condiciones de trabajo dignas, por el derecho a la Educación y para que no quede impune ningún acto de crueldad”, concluyó.

Desde el sindicato informan que llevarán adelante todas las acciones gremiales y legales que correspondan para revertir esta situación que golpea de lleno al salario de las y los docentes en un contexto sumamente complejo que atraviesa nuestro país.