Criar a un hijo en Argentina tuvo un costo mensual de entre $591.320 y $754.869 durante octubre de 2026, según los datos difundidos por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El monto depende de la edad de los chicos y contempla tanto los gastos cotidianos como el valor económico de las horas destinadas a su cuidado.

De acuerdo con el relevamiento, la canasta más elevada correspondió a los niños de entre seis y 12 años, mientras que la de menor valor fue la de los menores de un año.

Los costos mensuales por cada hijo fueron los siguientes:

• Menores de un año: $591.320.

• De uno a tres años: $704.198.

• De cuatro a cinco años: $600.445.

• De seis a 12 años: $754.869.

Qué incluye el costo de crianza

La medición del Indec contempla dos aspectos: los bienes y servicios necesarios para cubrir las necesidades de los chicos y el valor del tiempo que requiere atenderlos.

El primer componente incluye alimentación, vestimenta, transporte, educación, salud, vivienda y otros gastos esenciales. Para establecerlo, el organismo toma como referencia la Canasta Básica Total del Gran Buenos Aires y adapta los valores según las necesidades de cada edad.

El segundo rubro contempla las tareas de cuidado y se calcula tomando como referencia el salario de la categoría Asistencia y cuidado de personas del régimen de personal de casas particulares.

En octubre, la distribución de ambos componentes fue la siguiente:

• Menores de un año: bienes y servicios $191.424 / cuidado $399.896

• De uno a tres años: bienes y servicios $247.173 / cuidado $457.024

• De cuatro a cinco años: bienes y servicios $314.805 / cuidado $285.640

• De seis a 12 años: bienes y servicios $390.516 / cuidado $364.353

Por qué cambia el costo según la edad

Uno de los datos que se desprende del informe es que la cantidad de horas destinadas al cuidado disminuye a medida que los chicos crecen y comienzan a asistir a establecimientos educativos.

Para realizar la estimación, el Indec considera una necesidad inicial de ocho horas diarias de atención. Sin embargo, descuenta el tiempo que los niños permanecen en la escuela y contempla particularidades de cada etapa.

Así, el organismo calcula 147 horas mensuales de cuidado para los menores de un año, 168 horas para los chicos de uno a tres años, 105 horas para quienes tienen cuatro y cinco años y 84 horas para el grupo de seis a 12 años.

Este criterio permite explicar por qué la canasta de cuatro y cinco años es más baja que la de uno a tres, pese a que los gastos en bienes y servicios son mayores. La diferencia está en que se contabilizan menos horas de cuidado por la asistencia al nivel inicial.

La estimación comprende a niños, niñas y adolescentes de hasta 12 años inclusive. En los hogares donde hay más de un hijo, el tiempo de cuidado se calcula tomando como referencia al que requiere mayor cantidad de horas de atención, mientras que los gastos materiales se contabilizan por separado para cada uno.