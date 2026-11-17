La asociación El Mar Nos Conecta presenta una nueva edición de Expo SURF, un encuentro que invita a descubrir el vínculo entre el mar, el arte, el diseño, los oficios y la comunidad.

Se realizará hasta el 22 de noviembre, 16 a 20 hrs, en el Centro Cultural Paseo Aldrey, con entrada libre y gratuita.

La propuesta reúne tablas, obras artísticas y fotografías para poner en valor la creatividad y el trabajo que forman parte de la cultura del surf. Una oportunidad para conocer lo que hay detrás de cada pieza y acercarse a quienes transforman ideas y materiales en creaciones con identidad propia.

Asimismo habrá talleres y charlas de distinta índole, como asi también proyecciones audiovisuales.

Bajo la idea “El origen de la Forma”, la preparación de esta edición incluye la

recuperación de materiales y la transformación de estructuras de exposiciones anteriores. Ese proceso colectivo también forma parte de lo que el encuentro busca compartir: nuevas maneras de crear a partir de lo construido.

EL MAR NOS CONECTA propone una mirada que va más allá de la práctica deportiva e invita tanto a quienes forman parte del mundo del surf como a quienes quieran descubrirlo desde el arte, los oficios y sus historias.

DATOS DEL EVENTO

 Fecha: 17 al 22 de noviembre de 2026.

 Horario: 16 a 20 hrs

 Lugar y dirección: Centro Cultural Paseo Aldrey

 Entrada: libre y gratuita

 Organiza: Asociación El Mar Nos Conecta.