Transitamos la segunda parte de noviembre con condiciones de mucha inestabilidad. El ambiente muy húmedo aumenta la posibilidad de lluvias con importantes acumulados en todo el sudeste bonaerense.

Este martes, el paso de bajas presiones activará lluvias entre la mañana y las primeras horas de la tarde. A partir de allí comenzará a mejorar el tiempo con un cambio de viento hacia el sector sudoeste. Esto permitirá un cielo poco nuboso con temperaturas mas bajas.

A medida que este sistema se desplace en aguas del Océano Atlántico, se estacionará frente a la provincia de Buenos Aires. Esto generará una segunda parte de la semana mas ventosa con posibilidad de lluvias débiles.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo templado y húmedo. Cielo cubierto con neblinas con lluvias. Mejorando por la tarde. Viento leve a moderado del sector noreste en rotación al sudoeste. La temperatura mínima se estima en 14° y la máxima en 19°.

Reporte @sebapagliarino