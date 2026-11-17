El conjunto dirigido por Javier Bianchelli comenzó mejor y se llevó el primer cuarto por 19 a 11. Regina Carosio aportó 7 puntos y Celeste Selent sumó 6, mientras que Juana Barrionuevo fue la principal vía de gol de la visita, con 8 unidades.

En el segundo parcial, el Milrayitas volvió a imponerse por un margen ajustado y se fue al descanso largo arriba por 34 a 23.

Tras el entretiempo, creció el protagonismo de Guadalupe Demarsico y Peñarol logró sostener la diferencia. El tercer cuarto finalizó 48 a 37, con 11 puntos de ventaja para el local.

En el último período, Regina Carosio y la debutante Paloma Niz asumieron el liderazgo ofensivo para encaminar el triunfo y sellar la victoria en casa por 61 a 48.

Carosio fue la máxima anotadora del equipo con 16 puntos, 4 rebotes y 5 recuperos, mientras que la capitana Celeste Selent completó una destacada actuación con 12 puntos y 16 rebotes.

Prensa y difusión – Club Atlético Peñarol.