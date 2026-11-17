Saturnino, el pequeño elefante marino que se convirtió en uno de los protagonistas más queridos de Mar del Plata, podría quedar inmortalizado en un mural frente al mar, a través de una iniciativa que busca mantener viva su historia y el cariño que despertó entre los vecinos de la ciudad.

La propuesta es impulsada por Areia Hotel Vermut, con el objetivo de transformar el fenómeno que generó Saturnino en una expresión artística que forme parte del paisaje marplatense y pueda ser disfrutada tanto por residentes como por turistas.

Para llevar adelante el proyecto, sus impulsores lanzaron una convocatoria abierta a muralistas, artistas plásticos, pinturerías, comercios y todas aquellas personas que deseen colaborar, ya sea mediante el aporte de materiales, conocimientos, trabajo artístico o cualquier otra contribución que permita concretar la obra.

La intención es que el mural se convierta en un homenaje permanente a Saturnino, cuya presencia en las playas de Mar del Plata despertó una enorme muestra de afecto, curiosidad y sensibilidad por parte de la comunidad.

Además de recordar al pequeño elefante marino, la iniciativa busca poner en valor el vínculo de la ciudad con su fauna marina y generar un espacio artístico que represente una historia que logró emocionar a millones de personas.