Buenos Aires, 17 noviembre (NA) — El papa León XIV le pidió al presidente Javier Milei tenga en consideración a los más necesitados, a la vez que cuestionó el uso de “lenguaje violento”, en declaraciones que formuló a la prensa internacional a bordo del avión que lo trasladaba de regreso a Roma tras concluir su gira apostólica por Sudamérica.

El Sumo Pontífice además habló sobre su estado de salud, analizó su relación con el mandatario y dejó un contundente mensaje sobre la crisis socioeconómica y política que atraviesa la Argentina, de acuerdo con el informe de Vatican News.

Consultado directamente sobre las reuniones que mantuvo con el mandatario argentino durante su estadía en el país, el Santo Padre —de 71 años y recientemente operado de un tumor pulmonar— reconoció las enormes diferencias ideológicas que separan al Presidente de la doctrina social de la Iglesia, pero destacó el buen trato personal, trazando un paralelismo con el vínculo que Milei supo construir con su antecesor, Francisco.

«Yo insisto en que el mensaje que quiero dar, el mensaje que quiero llevar, no es político», aclaró León XIV en primera instancia para despegarse de cualquier lectura partidaria, según observó la Agencia Noticias Argentinas.

No obstante, reveló cuáles fueron los ejes centrales de sus charlas con Javier Milei: «Hablé del respeto por el ser humano, animando a tomar más en consideración, sobre todo, a los más necesitados dentro de la sociedad argentina».

El Papa detalló que, si bien abordaron las dificultades económicas que atraviesa la nación, el punto de convergencia estuvo en la revalorización de la vida. «Había una mutua comprensión al decir el valor de la vida, el valor del ser humano en todas sus etapas, pues tenemos que buscar cómo trabajar juntos en eso. Y por ahí fue nuestra conversación. Él también tenía una apertura a escuchar este mensaje, entonces creo que ha sido algo muy positivo», remarcó el Santo Padre.

El Papa ya está en el Vaticano

El avión que trasladó al Santo Padre de la Iglesia Católica desde Lima aterrizó a las 8:48 de la mañana hora de Roma, de este martes en el aeropuerto internacional Leonardo da Vinci, tras cerca de 15 horas de vuelo, continúa el informe vaticano.

Con su regreso al Vaticano, el Pontífice concluyó su sexto Viaje Apostólico, que durante varios días lo llevó sucesivvamente por Uruguay, la Argentina y Perú, donde fue recibido por miles de fieles en celebraciones, encuentros pastorales y actos oficiales.