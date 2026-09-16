La primera edición de la Feria Internacional Portuaria (FIP) tendrá un cierre a la altura de su despliegue institucional. El próximo viernes 18 de septiembre, el Sheraton Mar del Plata Hotel será el escenario de «Del Mar a la Mesa», el evento de clausura diseñado para exhibir el potencial de la cadena de valor pesquera en su máxima expresión y coronar el clima de negocios generado durante la cumbre.

Con acceso exclusivo para seiscientos asistentes, la propuesta transformará el networking tradicional en una experiencia inmersiva. El diferencial del encuentro radica en su formato de trazabilidad directa, articulando dos eslabones fundamentales de la matriz productiva, que son los insumos de excelencia aportados por las armadoras y plantas procesadoras, y la intervención en tiempo real de los exponentes más destacados de la cocina regional.

Para materializar esta sinergia, se diseñó una dinámica donde la materia prima de firmas de gran peso en la industria como Solimeno, Moscuzza, Coomarpes Argentina, Mafish y Aquaro, junto al clásico aporte de Chiquilin, se pondrán en manos del talento gastronómico. La transformación de estos recursos estará a cargo de los equipos de Lo de Tata Cantina, Carácter de Fonda, Cuti Rocco Catering, Satori, Guatan, el propio Sheraton Mar del Plata Hotel y los chef Cynthia Ficarra y Hernan Viva. De este modo, los debates técnicos sobre competitividad y agregado de valor que atravesarán los auditorios se traducirán directamente en sabores concretos.

El espacio, pensado para que se afiancen los acuerdos gestados en la feria, contará también con un fuerte respaldo de marcas referentes para acompañar el menú. La propuesta integrará la tradicional Stella Artois, el gin artesanal Restinga, la identidad local del Vermú Siete Cuatro Seis y la alta enología de Lagarde Bodega 1897.

Un puntapié fundamental para consolidar un espacio necesario en la ciudad, donde consolidar las diferentes miradas sobre la realidad portuaria y la gastronomía de excelencia marplatense.