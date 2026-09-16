Entre febrero y agosto, el Punto Verde Móvil recorrió 17 espacios públicos y alcanzó los 22.036 kilos de materiales reciclables sólidos y 690 litros de aceite vegetal usado (AVU) acopiados.

Del total, un 34% corresponde a residuos tecnológicos, a los que le siguen los vidrios con un 27.6% y el papel y cartón con un 15.7%. Además, se juntaron 664 unidades entre anteojos y armazones en desuso. De esta manera, estos residuos no fueron destinados al relleno sanitario, contribuyendo así a la higiene urbana, y a extender su vida útil.

Según explicaron desde la Dirección de Gestión Ambiental del Ente Municipal de Servicios Urbanos (EMSUR), estos resultados reflejan “una participación comunitaria activa que contribuye directamente a la reducción del flujo de residuos destinados al Predio de disposición final de residuos o a microbasurales”, a la vez que «ponen de manifiesto la efectividad operativa de los Puntos Verdes Móviles como instrumentos de valorización y separación en origen dentro del Municipio”.

Asimismo, la recepción constante de pilas, AVU y materiales reciclables tradicionales confirma que el programa funciona como una herramienta práctica y accesible para promover hábitos sustentables en la ciudad.

Los residuos en números

Durante estos siete meses, se acopiaron 7.510 kilos de residuos tecnológicos; 6.075 kilos de vidrio; 3.458 kilos de papel y cartón; 1.787 kilos de plásticos; 1.521 kilos de metal y 1.685 kilos de pilas. Además, se recolectaron 690 litros de AVU y 664 unidades de lentes y armazones en desuso.

Estos materiales se obtuvieron a partir de intervenciones en distintos sectores del Partido de General Pueyrredon, entre los que se encuentran: Plaza Mitre, Plaza España –dos veces-, Plaza Colón –dos veces- y Plaza San Martín en el Centro y La Perla; Plaza Giacchino del barrio Félix U. Camet; Plaza Gabín de Batán; Plaza Héroes de Malvinas, del 2 de Abril; Plaza Güemes, de General Roca; Plaza Pueyrredon de Nueva Pompeya; Parque Primavesi, de San Carlos; en el barrio Cerrito Sur; en el Espacio EDEA, Comunidad y Energía, en el marco del Día Mundial del Ambiente; y en el Centro Comercial de Blas Parera y Constitución; Plaza Mariano Moreno, en Don Bosco; Plaza del Agua, en Los Troncos; Plaza José Hernández, en Los Pinares y Plaza Peralta Ramos en el barrio homónimo.

El Punto Verde Móvil aporta soluciones concretas para la disposición sustentable de residuos fortaleciendo, así, el compromiso ambiental de la comunidad. Una vez más, de forma ininterrumpida, los Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (RAEEs), la fracción de mayor relevancia ambiental por su contenido potencial en sustancias peligrosas, fue la más numerosa en cuanto a cantidad de unidades recibidas, destacándose el predominio de equipos informáticos y de telecomunicación; dispositivos de audio, video y fotografía, además de pequeños electrodomésticos y equipos de oficina.