Mar del Plata volverá a recibir a agrupaciones corales de distintos puntos de Argentina y del exterior en una nueva edición del Encuentro Internacional de Coros Mardelcanto, una propuesta que desde hace 19 años combina música, formación, intercambio artístico y turismo.

Organizado por la Asociación Civil Mardelcanto y Coral Mardelcanto, con la dirección artística de la Mtra. Olga R. Corgnati y la presidencia de Carlos Antezana, el encuentro se consolidó como una de las propuestas corales de mayor trayectoria de la región y como una actividad que vincula directamente la cultura con el movimiento turístico de la ciudad.

El XIX Encuentro Internacional de Coros Mardelcanto ha sido declarado de Interés Turístico y Cultural por el Ente Municipal de Turismo y Cultura.

Al respecto Diego Juárez, Presidente del EMTURyC, destaca que “Mardelcanto es excelencia tanto en lo que produce como en lo que hace. Por eso queremos seguir en esa línea y que Mar del Plata tenga siempre esta continuidad: que el encuentro todos los años diga presente, y que siga siendo número uno en Latinoamérica”.

Por su parte Carlos Antezana, Presidente de Mardelcanto, explica que “a lo largo de sus 19 años de trayectoria el encuentro alcanzó más de 62.000 plazas hoteleras y más de 124.000 servicios gastronómicos, además de movilizar a coreutas, directores y acompañantes que utilizan servicios de alojamiento, gastronomía, transporte y comercios locales. Por eso decimos con seguridad que es un evento internacional que abarca tanto a la cultura como el turismo: es todo un número que nos llena de orgullo y es el granito de arena que Mardelcanto le aporta a la ciudad”.

“Somos una asociación civil sin fines de lucro y tenemos la suerte de poder realizar esto, disfrutar la música, disfrutar la vida y poder hacer algo que nos gusta dando una mano, empatizando con el otro”, expresa.

La edición 2026 comenzará este viernes 18 de septiembre y tendrá actividades durante cuatro meses, con seis encuentros distribuidos entre septiembre y diciembre.

La primera fecha reunirá a nueve coros que participarán de conciertos, talleres, una cantata y una presentación final conjunta. Además, la jornada del sábado 19 tendrá su cierre durante el concierto nocturno, cuando los distintos coros se unirán en una masa coral para interpretar la obra preparada durante todo el día.

Todas las presentaciones serán con entrada libre y gratuita para todo público, convirtiendo al encuentro en una propuesta abierta tanto para visitantes como para vecinos de Mar del Plata.

PROGRAMACIÓN MARDELCANTO 2026

6 fechas – 4 meses – 18 conciertos – 6 talleres

Primera fecha:

18 y 19 de septiembre — “Del Mar… a la Ronda”

Taller: Blanca Martín y Claudia Clemente.

Conciertos:

Viernes 18 — 18:00 — Capilla Divino Maestro, Alberti 2179.

Viernes 18 — 19:30 — Parroquia San José, Matheu 3349.

Sábado 19 — 19:00 — Capilla San Patricio, Jujuy esquina Maipú.

Próximas fechas:

9 y 10 de octubre — “Somos mucho más que voz”

23 y 24 de octubre — “En busca de un corazón perdido”

13 y 14 de noviembre — “Cantando Juntos a la Par”

27 y 28 de noviembre — “Cuerpo y canto: Ritmos del mundo en tu voz”

11 y 12 de diciembre — “Suite Gardeliana”