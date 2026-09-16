La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Seguridad- intervino este miércoles en un operativo que se llevó a cabo en un chalet ubicado en Aristóbulo del Valle y Matheu, que estaba siendo ocupado de manera ilegal. Como resultado de la intervención, se pudo identificar a cinco personas, de las cuales dos son menores.

Del operativo también participaron efectivos de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) y de la Fiscalía de Usurpaciones, a cargo del fiscal Luis Ferreyra. Luego de la identificación y el desalojo de las personas que ocupaban el lugar, personal del EMSUR procedió al tapiado del inmueble. El intendente Agustín Neme se hizo presente en el lugar.

Desde hace un tiempo, los vecinos de la zona venían denunciando que esa edificación era el epicentro de una serie de violentos disturbios que -incluso- se trasladaban a la vía pública.

“Acá los vecinos tuvieron que convivir con peleas, piedrazos, roturas y distintos hechos que alteraban la seguridad y la tranquilidad del barrio”, señaló al respecto Neme. “Hubo denuncias, intervenciones de la Patrulla Municipal y aprehendidos. Hoy esas personas ya no están en el inmueble”, agregó.

“Con intervención de la Fiscalía de Usurpaciones, la DDI, la Policía y el trabajo del Municipio, limpiamos el lugar y bloqueamos los accesos para evitar nuevos ingresos. Los vecinos quieren vivir tranquilos y nosotros vamos a estar donde haya que estar para que eso pase”, finalizó el Jefe Comunal.