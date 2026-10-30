En continuidad con los lineamientos impartidos por el Ministerio de Seguridad Nacional para erradicar el narcotráfico a lo largo y ancho del país, efectivos del Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal Argentina (PFA) allanaron cinco domicilios relacionados con el comercio de drogas en la localidad balnearia de Mar del Plata.

El operativo estuvo a cargo de la División Unidad Operativa de Investigaciones Especiales (DUOIE) Mar del Plata, luego de que sus agentes identificaran en el mes de agosto un inmueble que sería utilizado para el expendio de sustancias prohibidas en la zona sur de la citada ciudad costera.

Con el aval de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio de Estupefacientes, a cargo de la Dra. Daniela Ledesma, los federales desarrollaron amplias tareas de campo, seguimientos encubiertos y registros fílmicos, estableciendo la existencia de una estructura narcocriminal que funcionaría en dicha localidad.

Además, determinaron que la banda operaría en un inmueble utilizado para el almacenamiento de los estupefacientes, contando a su vez con otros cuatro domicilios que de forma mancomunada servirían como “bocas de expendio”.

Reunidas las pruebas requeridas, el Juzgado de Garantías N°5 del Departamento Judicial de Mar del Plata a cargo del Dr. Gabriel Adrián Bombini, ordenó la ejecución de los allanamientos.

Durante los procedimientos, que se realizaron sobre la Avenida Vértiz y las calles Santa Cecilia y San Salvador, se logró el secuestro de varias dosis de cocaína y marihuana, bicarbonato de sodio, una balanza de precisión y documentación de interés para la justicia.

Cabe destacar que en el procedimiento participaron la División Unidad Operativa Federal (DUOF) y la Unidad Táctica de Intervención Federal (UTIF) de Mar del Plata, ambas pertenecientes a la Policía Federal Argentina.

Tanto la droga como el resto de los elementos decomisados quedaron a disposición del magistrado interventor por infracción a la Ley Nacional de Drogas (23.737).

Ante la presencia de movimientos sospechosos que pudieran estar vinculados con la elaboración o comercialización de estupefacientes, la ciudadanía puede aportar información llamando al 0800-333-7642, una línea de denuncia anónima, gratuita y de alcance nacional o enviando un correo electrónico a la casilla [email protected]. Tu información puede ser clave para combatir este delito. Decí lo que sabés. Construí el país que querés.