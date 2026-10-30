En el marco del plan de renovación y acondicionamiento de los espacios públicos, el Municipio continúa con los trabajos de mejora en la peatonal San Martín.

Las tareas buscan poner en valor este paseo, muy concurrido por marplatenses y turistas, y mejorar las condiciones de circulación. De acuerdo con el esquema establecido, las acciones de mantenimiento previstas ya alcanzaron un 70% de avance.

Los trabajos comprenden una puesta en valor integral del paseo e incluyen la reparación de los decks de madera plástica, arreglos en los pisos de hormigón y la colocación de baldosas en sectores donde faltaban.

Asimismo, en algunas zonas se avanzó con el retiro de decks de madera plástica y la instalación de paneles fenólicos trabajados con pinturas aptas para exterior y de alto transito con el objetivo de prevenir accidentes y favorecer la circulación peatonal.

Renovación de bancos y cestos

En cuanto al mobiliario urbano, se realizaron tareas de hidrolavado y pintura de bancos, además del mantenimiento en taller de aquellos fabricados en madera.

Por otra parte, se retiraron cestos que se encontraban en mal estado de conservación. Algunos de ellos pudieron ser restaurados para su reutilización,también se instaló nueva infraestructura en los cruces de calle.

De esta manera, se continúa trabajando en el mantenimiento y la puesta en valor de los espacios públicos de la ciudad, con el objetivo de mejorar su estado de conservación y ofrecer a vecinos y visitantes entornos más cuidados, seguros y accesibles.