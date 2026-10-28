Buenos Aires, 28 octubre (NA) – El partido entre Aldosivi y River, que se disputará el jueves 6 de noviembre en el estadio José María Minella de Mar del Plata, contará con público visitante por parte del «Millonario», por la fecha 16 del Torneo Clausura.

La medida se oficializará en las próximas horas y se estima que River contará con entre 8 mil a 10 mil entradas, entre populares y plateas. Será el último partido que ambos equipos jugarán por la fase clasificatoria y se disputará desde las 15:00 hs.

Si bien todavía no hubo comunicado oficial, lo más factible es que River indique la modalidad de venta de las entradas. En base a experiencias anteriores, lo más probable es que se prioricen a aquellos socios activos que cuenten con Tu Lugar en el Monumental (abono).

En cuanto a la fecha 16, tuvo que ser reprogramada para que se juegue entre semana, debido a que los principales organismos de seguridad estarán abocados a la visita del Papa León XIV desde el domingo 8 hasta el miércoles 11 de noviembre.