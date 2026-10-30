El ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Gabriel Katopodis, supervisó el avance de las obras de renovación integral de la Rambla de Mar del Plata, una de las intervenciones patrimoniales más importantes que se realizan en el país.

En ese sentido, esta semana inicio la Etapa que comprende la renovación integral de las recovas del Casino y del Hotel Provincial, incluidos los espacios semicubiertos de las fachadas frente al mar y los laterales de ambos edificios, que presentan un importante deterioro, principalmente en el sector del Casino.

Durante el recorrido, Katopodis señaló: “La rambla de Mar del Plata está en obra, avanza y volverá a brillar. Hoy vinimos a supervisar el avance de la restauración patrimonial más grande de la Argentina” y explicó: “Esta semana iniciamos la etapa 2 mientras que la primera ya está por finalizar. Los cambios son bien visibles.

“Esta nueva etapa incluye la restauración de las recovas del Casino y del Hotel Provincial, la recuperación de los frentes de los locales comerciales, de los baños públicos y nueva parquización”, afirmó el Ministro.

“Cada vez estamos más cerca: la Rambla volverá a brillar”, concluyó Katopodis.

Las intervenciones incluyen obras estructurales fundamentales para el funcionamiento y la conservación del patrimonio, como el retiro de los pisos existentes, el reacondicionamiento y la renovación de los contrapisos y la impermeabilización de los sectores intervenidos para evitar filtraciones hacia los subsuelos.

Asimismo, se realizará el tendido de nuevas redes cloacales y de agua corriente; la desobstrucción, renovación y recuperación de los desagües pluviales; y la instalación de una nueva red eléctrica en las recovas, con bocas, canalizaciones y tableros. Estas tareas permitirán recuperar la iluminación de los espacios mediante la incorporación de nuevas luminarias diseñadas a partir de las originales.

Los trabajos también contemplan la renovación integral de los cielorrasos y de los baños públicos ubicados debajo de la Rambla, con acceso desde el nivel de playa.

Por otra parte, las tareas de restauración edilicia destinadas a preservar los valores patrimoniales del conjunto incluyen la reposición de los pisos históricos y las piezas de piedra en escaleras, rampas, columnas y arcadas; la recuperación de las carpinterías y los frentes de los locales comerciales; y la renovación de revestimientos, revoques y pintura.

Además, se recuperarán los espacios verdes, se realizarán tareas de parquización en el sector lateral hacia el Skate Park y se incorporará nuevo equipamiento urbano, como bancos y cestos de residuos.

En paralelo al inicio de la segunda etapa, la Provincia continúa con intervenciones de la Etapa 1, que alcanzan un 94%, y comprende el frente sobre la avenida Peralta Ramos, el frente marítimo y lateral del Hotel Provincial, la Plazoleta Almirante Brown y la vereda a nivel de Playa Bristol.

En el sector del Casino y del Hotel Provincial finalizaron los trabajos de desmonte y retiro de pisos, replanteo, nivelación y reacondicionamiento de contrapisos, junto con la reposición de solados graníticos.

En el Bajo Rambla se completaron las tareas de renovación de pisos, recambio del intertrabado de hormigón, instalación de nuevos canteros y cordones, renovación del tendido eléctrico, incorporación de mobiliario urbano y mejoras en los desagües pluviales.

Asimismo, en el frente marítimo y lateral del Hotel Provincial se avanza con la renovación de instalaciones pluviales obsoletas, el recambio del mobiliario urbano y la instalación de una rampa accesible hacia el sector de playa.

Por su parte, en la Plazoleta Almirante Brown finalizaron los trabajos de puesta en valor de los pisos, renovación de instalaciones pluviales y reordenamiento del sistema eléctrico.

En este sector también se realizaron intervenciones adicionales para resolver problemas de filtraciones en las cocheras ubicadas debajo de la plazoleta, que incluyeron la reparación de ductos, el sellado de juntas, grietas y fisuras, y la impermeabilización y el refuerzo de conductos.

Una obra integral para recuperar el patrimonio de Mar del Plata

El Gobierno de la Provincia de Buenos Aires lleva adelante una inversión total estimada de $24.807 millones para intervenir 41.505 m² de la Rambla de Mar del Plata, mediante un proyecto organizado en dos etapas y nueve sectores de obra.

Se trata de la primera intervención integral de puesta en valor de este conjunto arquitectónico desde su inauguración, hace 85 años, y contempla la recuperación, restauración y renovación de pisos, muros de piedra, escaleras, rampas de accesibilidad, recovas, instalaciones sanitarias y pluviales, iluminación, equipamiento urbano y espacios verdes.

El proyecto fue desarrollado con criterios específicos de conservación patrimonial, tanto en la selección de materiales como en las técnicas de restauración, con el objetivo de recuperar la impronta original que le otorgó el arquitecto Alejandro Bustillo.

En ese sentido, se prioriza la conservación de los pisos históricos y la reproducción de las características originales de las piezas que deben reemplazarse, respetando su composición, dimensiones y tonalidades.

La renovación integral permitirá recuperar y preservar un patrimonio histórico nacional y de interés provincial, que forma parte de la identidad de Mar del Plata y constituye uno de sus principales espacios públicos.

Asimismo, las obras contribuirán a mejorar la accesibilidad, la seguridad peatonal y las condiciones de uso de la Rambla, promoviendo la integración urbana y social y fortaleciendo la actividad turística en un sector transitado cada año por millones de habitantes y visitantes.