La concejala de AM-MDF, Melisa Centurión, presentó un proyecto de ordenanza para crear el Programa Municipal de Reactivación de Galerías Comerciales, con el objetivo de recuperar y poner en valor estos espacios tradicionales de Mar del Plata y volver a integrarlos al circuito económico, comercial y cultural de la ciudad.

La iniciativa parte de un diagnóstico sobre las dificultades que atraviesan las galerías comerciales y, según el relevamiento incorporado al proyecto, existen cerca de cincuenta galerías en Mar del Plata, muchas de las cuales presentan locales vacíos, cierres tempranos, clausuras o distintos grados de abandono.

En ese sentido, Centurión destacó la experiencias positivas de puesta en valor en ciudades como Rosario y Buenos Aires y explicó que “las galerías comerciales forman parte del paisaje característico de nuestra ciudad y durante décadas fueron espacios de encuentro, paseo y actividad económica». «Tenemos que volver a pensarlas como lugares capaces de generar nuevas oportunidades comerciales, productivas y culturales”, remarcó.

La edil detalló que «el proyecto propone generar herramientas para que los locales actualmente desocupados puedan volver a tener actividad. Para eso, contempla que los propietarios puedan ceder gratuitamente sus locales a emprendedores, incorporándolos a circuitos vinculados con la innovación, el emprendedurismo, la creatividad, el diseño y las nuevas tecnologías».

«A cambio de ceder los espacios por un plazo mínimo de seis meses, los propietarios podrán acceder a beneficios como la exención de la Tasa de Servicios Urbanos, planes especiales de pago o condonación de deudas e intereses municipales y la condonación de determinadas multas o sanciones», agregó.

Por otra parte, la propuesta también contempla que el Municipio genere instancias de formación y capacitación para emprendedores, vinculándolos con los locales y galerías que adhieran al programa. Además, se prevén intervenciones en el espacio público y acciones destinadas a mejorar la infraestructura, los espacios comunes y la identidad comercial de cada galería.

Otro de los ejes es el acceso al financiamiento. Centurión afirmó que «el proyecto plantea promover convenios con el Banco Provincia, el Banco Nación y otras entidades públicas o privadas para facilitar líneas de crédito con tasas preferenciales destinadas a mejorar infraestructura, renovar mobiliario, incorporar servicios y realizar inversiones tecnológicas y de eficiencia energética».

“La recuperación de las galerías necesita una política pública que acompañe a quienes quieren invertir, emprender y generar actividad. No alcanza con esperar que los locales vuelvan a ocuparse solos: hay que generar condiciones para que eso suceda”, agregó.

Por último, Melisa Centurión destacó además que «Mar del Plata ya cuenta con experiencias que muestran que es posible reconvertir estos espacios como la galería Essenza, que con el tiempo pasó de concentrar proyectos de indumentaria, calzado y accesorios de diseño a convertirse en un paseo gastronómico con bares y espectáculos en vivo».

“Las galerías pueden volver a ser protagonistas de la vida de Mar del Plata. Podemos transformarlas en espacios de comercio, gastronomía, cultura, innovación y nuevos emprendimientos, recuperando edificios que hoy están desaprovechados y generando oportunidades para los marplatenses”, concluyó.