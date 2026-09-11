Peñarol y Quilmes presentaron oficialmente una nueva edición del clásico marplatense, que se disputará este miércoles 16 de septiembre, desde las 20, en el Polideportivo Islas Malvinas, en el marco de la «Copa Mar del Plata, todo lo que si».

Durante la conferencia de prensa representantes de ambas instituciones destacaron la importancia del encuentro y el trabajo conjunto llevado adelante para concretar una nueva edición de uno de los partidos más emblemáticos del básquet argentino.

El presidente de Peñarol, Esteban Giri, destacó el vínculo que existe entre ambas instituciones.

“Tenemos un vínculo que va mucho más allá de la rivalidad del básquet. Somos clubes históricos de la ciudad, clubes históricos de la Liga Nacional y protagonistas del clásico más importante que ha dado Argentina en la historia del básquet”, señaló.

En ese sentido, Giri remarcó el compromiso asumido por todas las partes para hacer posible el evento: “Logramos todos redoblar los esfuerzos y el compromiso para llevarlo adelante”.

El presidente de Peñarol también agradeció a todos los organismos e instituciones que participaron en la organización y coordinación del encuentro. “Quiero agradecer a todos los intervinientes para que esto suceda: al Ministerio de Seguridad de la Provincia, APREVIDE, los comisarios locales, la seguridad del Polideportivo y, por supuesto, a los clubes”, expresó.

Asimismo, destacó especialmente el acompañamiento del municipio de General Pueyrredon y del intendente Agustín Neme: “Principalmente, quiero agradecer al intendente Agustín Neme y al municipio, que nos acompañaron con esta iniciativa”.

Por su parte, Marcelo Giménez, encargado del básquet profesional de Quilmes, manifestó su satisfacción por la realización de una nueva edición del clásico.

“Estoy agradecido y feliz por este nuevo evento, este nuevo clásico, el clásico más grande de la Argentina, sin ninguna duda. Hay que disfrutar de esto, que no es solamente para los clubes, sino para la ciudad toda”, afirmó.

Finalmente, Giménez expresó su deseo de que el encuentro se desarrolle en un marco de celebración entre ambas parcialidades: “Esperemos que el miércoles sea una fiesta, como todos deseamos, de las dos parcialidades”.

Las localidades para la parcialidad milrayita, podrán adquirirse en la Secretaría del Club el viernes 11 de 17 a 20, el sábado 12 de 9 a 13, el lunes 14 y martes 15 de 9 a 13 y de 15 a 20, y el miércoles 16 de 9 a 15.

Además, el día del partido habrá venta en el Polideportivo Islas Malvinas a partir de las 18. Los precios son: General $25.000, Lateral $35.000 y Rebatible $45.000.