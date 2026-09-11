La Municipalidad de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Seguridad y el EMVIAL- llevó adelante un operativo de intervención y demolición de una estructura ubicada en inmediaciones de Pasaje Venezuela y Pasaje Santa Cruz, que era utilizada como búnker.

De acuerdo con las circunstancias que motivaron el procedimiento, dicha construcción estaba vinculada a actividades ilícitas, entre ellas la comercialización de estupefacientes y episodios de disparos con armas de fuego en el lugar.

El procedimiento contó con la participación de personal de la Patrulla Municipal, EMVIAL y efectivos de la Comisaría Sexta, quienes trabajaron de manera coordinada para garantizar el desarrollo del operativo y la seguridad en el sector.

En el lugar, personal de EMVIAL realizó las tareas de demolición y desmantelamiento de la estructura con una pala mecánica. Además, se dispuso de dos camiones municipales para el retiro y traslado de los materiales resultantes de la demolición.

Por su parte, los efectivos policiales de la Comisaría Sexta y el personal de Patrulla Municipal llevaron adelante tareas de prevención y control de la zona durante el desarrollo de los trabajos.

La intervención permitió retirar una estructura que generaba condiciones de inseguridad en el sector y avanzar en la recuperación del espacio, a partir de un trabajo coordinado entre las distintas áreas.