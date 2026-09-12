Cruz Roja Argentina trabaja todos los días junto a comunidades de todo el país y adapta su acción humanitaria a las distintas realidades: acercar agua segura y promover la salud, fortalecer la preparación frente a emergencias, acompañar a personas migrantes o trabajar con juventudes frente a nuevas problemáticas como los consumos digitales y las apuestas online.

En este marco, del 12 al 21 de septiembre, Cruz Roja Argentina lleva adelante su Colecta Anual 2026, bajo el lema “Ayudar es nuestra bandera”. La iniciativa, que se realiza en el marco de la Semana de los Primeros Auxilios, busca que cada persona pueda transformar su solidaridad en ayuda humanitaria concreta y contribuir a fortalecer el trabajo de su Cruz Roja más cercana.

“La Colecta Nacional nos permite sostener y expandir nuestra red de ayuda en todo el territorio nacional. El apoyo de la sociedad es vital para fortalecer nuestra capacidad de respuesta humanitaria y garantizar cercanía y compromiso con las comunidades en mayor situación de vulnerabilidad”, expresó Valentina Villar, coordinadora general de la Filial de Mar del Plata.

Una bandera que se levanta todos los días

Cruz Roja Argentina Filial Mar del Plata trabaja junto a su comunidad para brindar capacitaciones en primeros auxilios, cobertura sanitaria en eventos masivos, acompañar a personas en situación de vulnerabilidad abordando diversas temáticas.

Estas acciones son posibles gracias al trabajo de las y los voluntarios, que ponen su tiempo, compromiso y esfuerzo al servicio de su comunidad.

Quienes quieran colaborar con la Colecta Anual 2026 pueden hacerlo ingresando a www.cruzroja.org.ar/colecta o a través del alias DONACIONCRUZROJA. También pueden acercarse a Rivadavia 3969 de lunes a viernes de 10 a 14 h para conocer las distintas formas de ser parte.

No hay aportes pequeños cuando se trata de ayudar. Cada donación fortalece a tu Cruz Roja más cercana y hace posible que la ayuda humanitaria llegue donde más se necesita.

Acerca de Cruz Roja Argentina

Cruz Roja Argentina es una asociación civil, humanitaria y de carácter voluntario, parte integrante del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. A través de su red de filiales, servicios educativos, voluntariado y equipos de trabajo, desarrolla acciones junto a las comunidades para contribuir a mejorar la vida de las personas, especialmente de quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad.

Su labor se guía por los siete Principios Fundamentales del Movimiento de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja: Humanidad, Imparcialidad, Neutralidad, Independencia, Voluntariado, Unidad y Universalidad.