El próximo domingo 13 de septiembre, de 10 a 12, se realizará una Feria de Zapatillas, una iniciativa solidaria a beneficio del Centro CONIN Mar del Plata. La jornada tendrá lugar en 11 de Septiembre 5145.

La propuesta es impulsada por el grupo juvenil de FASTA, cuyos integrantes participan activamente en la organización y el desarrollo de la feria. Entre sus tareas se encuentran la recepción, clasificación y organización de las zapatillas, además de la atención al público durante la jornada.

Durante la feria, se podrá adquirir un par por $30.000 o dos pares por $50.000. También se aceptarán transferencias bancarias como medio de pago.

Todo lo recaudado será destinado al Centro CONIN Mar del Plata, con el objetivo de contribuir al sostenimiento de su labor. De este modo, la feria propone una doble oportunidad: acceder a calzado en buenas condiciones a precios accesibles y, al mismo tiempo, acompañar una iniciativa solidaria que busca contribuir con el trabajo que lleva adelante la institución.