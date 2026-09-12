Durante septiembre, más de 9 millones de testigos de Jehová en todo el mundo llevarán a cabo una campaña mundial para ofrecer un programa interactivo de cursos bíblicos gratuitos.

La iniciativa está diseñada para destacar cómo los consejos prácticos de la Biblia contribuyen a fortalecer la

esperanza y a ser felices a pesar de las dificultades. En la ciudad, unos 4.000 marplatenses participan de la iniciativa.

«Las enseñanzas de las Escrituras han ayudado a las personas a lo largo de los siglos. Han salvado matrimonios, consolado a los que tienen el corazón destrozado y enseñado a los

individuos a ser mejores ciudadanos», dijo Alejandro Willers, portavoz regional de los Testigos de Jehová en Mar del Plata.

«Hemos experimentado estos beneficios en nuestras vidas, y nos entusiasma compartirlos con nuestros vecinos».

Los Testigos distribuirán ejemplares de la publicación «¡Disfrute de la vida para siempre!», un folleto breve de tres lecciones que enseña principios bíblicos a través de una variedad de métodos, que incluyen ilustraciones a todo color, enlaces a videos en línea y preguntas para conversar.

La campaña concluirá con un discurso especial basado en la Biblia que

explicará con más detalle cómo tener una vida feliz y con propósito, se titula: «¿Cómo puede ayudarle la Biblia?». Será un evento gratuito y abierto a todo el público que se realizará en todas las congregaciones de los testigos de Jehová alrededor del mundo.

Si desea saber más sobre el programa interactivo gratuito, por favor visite jw.org >Enseñanzas bíblicas > Curso de la Biblia. Para más detalles sobre cómo asistir al discurso especial, visite jw.org > Sobre nosotros > Reuniones > Busque a cuál asistir.