La recta final del invierno todavía muestra condiciones de mucho frío sobre la región. La irrupción de aire polar por estas horas mantiene inestabilidad en la región con fuertes vientos del sector sur y un importante descenso de temperaturas.

Estas condiciones empezarán a mejorar sobre la tarde de hoy pero con sensación térmica muy baja y nubosidad variable.

Hacia el inicio de la próxima semana se sentirán aires primaverales en lo que será el último tramo de la estación más fría del año.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo frío y húmedo. Cielo cubierto con lloviznas. Viento regular a moderado con ráfagas. La temperatura mínima se estima en 3° y la máxima en 8°.

Reporte @sebapagliarino