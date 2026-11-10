El exfutbolista, actual director técnico y escritor Gustavo Levine presentará el próximo sábado 14 de noviembre a las 10:00 am, en el mítico Argentino Bar, Chacabuco 3627 (Mar del Plata), su último libro: “Maradona. Provocador de emociones”. Levine estará acompañado por el periodista Mario Giannotti, quien moderará la charla y leerá textos maradonianos.

La actividad, con entrada libre y gratuita, contará además con la presencia de destacados músicos y cantantes de la ciudad, entre otros cabe mencionar a Karina Levine, Marcelo y Martin Franco.

“Maradona. Provocador de emociones”, editado por Meta- sentidos en juego, fue prologado por Víctor Hugo Morales, Fernando Signorini y Guillermo Blanco, personalidades muy cercanas al astro argentino que aportaron distintas miradas sobre la trayectoria, la personalidad y el impacto que tuvo Diego Maradona en el mundo del fútbol.

No hay forma de esconder los sentimientos cuando se habla de Diego Armando Maradona. Quizás eso lo fuimos aprendiendo de él mismo, de su forma de jugar, de sus multiformas de vivir, de sus diversas formas de amar y de sentir. Escrito desde la profundidad del corazón, la obra del profesor Gustavo Levine es un abrazo y un pase de gol. Es una gambeta y un recuerdo. Es una lágrima que se pianta silenciosa y calma, es una sonrisa cómplice. Es un meticuloso recorrido anecdotario donde muchas personas nos cuentan sobre el Diego humano, el pibe de Fiorito, el amigo, el compañero. Es la excusa perfecta para seguir conociendo a Diego, el provocador de emociones.

Hay infinitas maneras de hacer que una ausencia siga presente. Este libro nos hace vibrar con un Diego que, lejos de ser D10S, es uno más de los nuestros. Un Diego cercano y terrenal contado por gente que lo amó y lo sigue amando.