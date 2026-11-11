El avance de las tecnologías digitales transformó la vida cotidiana, pero también multiplicó los riesgos asociados a la seguridad de la información y las operaciones en internet. En Mar del Plata, esta problemática adquiere una dimensión cada vez más relevante: el 48,2 % de las personas encuestadas declaró haber atravesado al menos una situación vinculada con ciberdelitos durante

el último año.

El dato corresponde a la edición 2026 de la Encuesta sobre Ciberdelitos, un estudio desarrollado por el Observatorio Universitario de la Ciudad, el Instituto de Ciencias Forenses y el InFo-Lab de la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA, que da continuidad a una línea de

investigación iniciada en 2021.

El relevamiento se realizó mediante una encuesta presencial a 500 personas mayores de 18 años en distintos puntos de Mar del Plata y permitió analizar los hábitos de uso de internet, las percepciones sobre los riesgos digitales, las medidas de prevención y las experiencias concretas de victimización.

Los principales tipos de ciberdelitos

Entre las experiencias declaradas por los encuestados, el hackeo o acceso indebido a cuentas personales aparece como la modalidad más mencionada, con un 11,6 %. Le siguen los fraudes en compras o alquileres online, con el 7,8 %, y las transferencias de dinero a personas que suplantaron la identidad de familiares, amigos o conocidos, con el 7,4 %.

También se registraron casos de infección de dispositivos con virus o software malicioso (6,2%), fraudes con tarjetas de crédito o débito (5,8 %) y engaños vinculados con la venta de productos o servicios (5,6 %).

Al comparar los resultados con la edición anterior, el porcentaje de personas que declaró haber experimentado alguna de estas situaciones pasó del 32 % al 48,2 %. Se trata del valor más elevado de la serie analizada, aunque la comparación debe interpretarse considerando las

modificaciones introducidas en las opciones del cuestionario.

Seis de cada diez recibieron contactos sospechosos

Otro de los hallazgos relevantes es la exposición a posibles intentos de engaño. El 66 % de los encuestados manifestó haber recibido al menos un contacto sospechoso durante el último año, a través de mensajes, correos electrónicos o llamadas.

Entre las modalidades más frecuentes se encuentran los mensajes que anuncian premios, beneficios, sorteos u ofertas sospechosas (29 %). En segundo lugar, aparecen las solicitudes de dinero atribuidas a contactos conocidos (19 %), seguidas por los pedidos de datos personales, claves, códigos de seguridad o información de tarjetas (16 %).

También se identificaron comunicaciones que simulan provenir de bancos, billeteras virtuales, empresas o entidades públicas, con solicitudes de acciones urgentes, así como mensajes que advierten sobre supuestos bloqueos de cuentas e invitan a ingresar a enlaces.

El estudio distingue entre estos contactos sospechosos y las experiencias concretas de victimización: recibir un intento de engaño no significa necesariamente que el delito se haya consumado.

Mayor preocupación, pero información insuficiente

El uso cotidiano de internet alcanza al 96% de los encuestados. Las redes sociales y los servicios de mensajería constituyen las actividades más habituales, mencionadas por el 94,4 %. Por su parte, el 57,4 % utiliza bancos o billeteras virtuales para realizar pagos y transferencias.

En este contexto, el 54 % manifestó preocupación por realizar compras, ventas u operaciones bancarias a través de internet. El indicador muestra un incremento de 10 puntos porcentuales respecto de la medición anterior, cuando se había ubicado en el 44 %.

Los principales temores están relacionados con no recibir los productos o servicios adquiridos (84 %), el uso indebido de los datos personales (82 %) y la seguridad de los pagos y las transferencias (76 %).

Sin embargo, la percepción sobre el propio nivel de información presenta algunos desafíos: el 41% considera que está algo informado sobre los riesgos de los ciberdelitos, mientras que

solamente el 32% se reconoce bien o muy bien informado.

El desconocimiento de los canales de denuncia, otro dato de alerta

Uno de los resultados que adquiere especial relevancia para el abordaje de esta problemática es el conocimiento de los mecanismos disponibles para denunciar o reportar estos hechos.

El 70 % de los encuestados manifestó desconocer los canales oficiales para denunciar un ciberdelito y otro 15 % no supo responder. Solamente el 15% afirmó conocer algún canal y, dentro

del total de la muestra, apenas el 4 % indicó haber realizado un reporte.

Entre quienes manifestaron conocerlos, las respuestas mencionaron principalmente las

comisarías o dependencias policiales, las fiscalías especializadas en ciberdelitos y los bancos.

Este escenario pone de manifiesto la importancia de fortalecer la difusión de los mecanismos de asistencia, reporte y denuncia, para que las personas sepan cómo actuar frente a un incidente digital.

La prevención como desafío cotidiano

En materia de seguridad digital, el estudio muestra que existe una amplia incorporación de hábitos preventivos: apenas el 1,6 % de los encuestados declaró no implementar ninguna de las

medidas consultadas.

Entre las prácticas más mencionadas se encuentran el uso de características biométricas, como la huella digital o el reconocimiento facial (59 %); evitar abrir correos electrónicos de personas desconocidas (52%), y utilizar dispositivos propios (50%).

No obstante, otras herramientas complementarias tienen una adopción menor: el 34% utiliza la verificación en dos pasos, el 31% comprueba los enlaces y remitentes de correos y

mensajes, y el 22% utiliza administradores de contraseñas.

Los resultados muestran que la prevención no depende únicamente de conocer los riesgos, sino también de incorporar herramientas de protección efectivas y accesibles a las prácticas

cotidianas.

La Encuesta sobre Ciberdelitos 2026 aporta nueva evidencia para comprender cómo evolucionan los riesgos digitales en Mar del Plata y cuáles son los principales desafíos que

enfrentan los ciudadanos.

A través de este trabajo conjunto, el Observatorio Universitario de la

Ciudad, el InFo-Lab y la Facultad de Ingeniería de la Universidad FASTA continúan fortaleciendo una línea de investigación que busca generar conocimiento aplicado, promover la concientización y contribuir a la construcción de un entorno digital más seguro.