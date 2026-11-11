Buenos Aires, 11 noviembre (NA) — El Gobierno nacional agradeció la visita del Papa León XIV, que tras cuatro días en Argentina, partió rumbo a Perú desde el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

«El Presidente Javier Milei despidió a Su Santidad el Papa León XIV y le agradeció por su histórica visita a la Argentina, que dejó una profunda huella espiritual en nuestro pueblo y renovó la fe de millones de argentinos», manifestó la Oficina del Presidente en su cuenta de la red social X.

Por su parte, Karina Milei compartió en su cuenta de la red social X. «Después de cuatro días de profunda espiritualidad y emoción, despedimos a nuestro querido Santo Padre León XIV», expresó.

Y agregó: «¡Gracias, Papa León, por visitarnos, por recorrer nuestros pueblos y ciudades y por tus palabras de afecto hacia nuestra Patria! Estos días quedarán grabados para siempre en el corazón de los más de 46 millones de argentinos».

Luego afirmó: «Los argentinos estuvimos a la altura de esta histórica visita pastoral, demostrando el amor, la esperanza y la fe de un pueblo que encuentra en Dios su camino».

Y destacó: «Un especial agradecimiento a los equipos de la Iglesia, del Gobierno nacional y de las distintas jurisdicciones que trabajaron incansablemente durante meses para hacer posible este acontecimiento inolvidable»

«¡Gracias, Santo Padre! ¡Argentina lo espera siempre!», cerró.