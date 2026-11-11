Rengos a Motor, de Mar del Plata, practica powerchair football, el fútbol en sillas de ruedas eléctricas. Fue campeón de la Copa Argentina en 2022 y en 2025. Este año se consagró campeón de la Liga Nacional 2026 sin perder ningún partido, con el ataque más goleador, la mejor defensa y seis puntos de ventaja sobre sus perseguidores. Son tres títulos nacionales, y el escudo ya lleva sus tres estrellas.

Jugadores en la Selección Argentina

Rengos a Motor aporta tres jugadores a la Selección. Heber López, Manuel Zubiarrain y Nicolás Quikuen, todos del club, integraron el plantel argentino en la Copa del Mundo de Powerchair Football, que se jugó por primera vez en Argentina, en el Parque Olímpico de Buenos Aires, del 17 al 23 de octubre de 2026. La Selección terminó cuarta, detrás de Francia, Inglaterra y Estados Unidos.

• Heber López tiene 19 años y juega en Rengos desde 2017. Es figura y goleador del equipo, y fue elegido mejor jugador de la Liga Nacional 2026. Debutó en la Selección en 2022, jugó los Mundiales de Australia 2023 y de Buenos Aires 2026, y fue campeón de la Copa Sudamericana 2022. En 2023 dijo sobre el deporte: “Este deporte, literalmente, me cambió la vida”.

• Manuel Zubiarrain disputó en Buenos Aires su primer Mundial con la Selección. Lo definió como una de las mejores experiencias de su vida.

• Nicolás Quikuen vivió su tercera competencia con la Selección: campeón del Sudamericano 2024 en Río de Janeiro, subcampeón de la Copa América 2025 en Estados Unidos y jugador del Mundial de este año.

El desafío: viajar todos juntos

El 21 y 22 de noviembre se juega la Copa Argentina en el Parque Sarmiento, en Buenos Aires. Rengos a Motor quiere defender el título, pero el equipo decidió que solo viaja si todos se alojan en el mismo hotel: la convivencia es parte del equipo. Para eso necesita siete habitaciones, seis para los jugadores y una para el cuerpo técnico, dos noches en el Hotel Ramada de Vicente López. El costo es de $1.820.000, y las reservas deben cerrarse hacia el 20 de noviembre.

“No pedimos que nos regalen nada. Pedimos que nos ayuden a llegar juntos”, dice Franco Greco, capitán de Rengos a Motor.

Para colaborar: alias RENGOSAMOTOR · titular Fernando López, referente de sede.