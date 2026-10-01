Peñarol venció a Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia por 62 a 57 en el Polideportivo Islas Malvinas, en su debut en la Liga Nacional 2026/27. De esta manera, el Milrayitas inició con un triunfo su 40ª temporada consecutiva en la máxima categoría del básquet argentino.

El conjunto dirigido por Leandro Ramella tuvo un buen comienzo y se quedó con el primer cuarto por 17 a 14. En el segundo parcial bajaron el goleo y el ritmo de juego. Gimnasia logró pasar al frente, aunque Peñarol tuvo un buen cierre para irse al descanso arriba por 30 a 29.

La paridad y la intensidad se mantuvieron durante el tercer cuarto, con bajos porcentajes de efectividad. Peñarol logró imponer su defensa sobre el cierre del parcial y, con un parcial de 14 a 6, amplió la diferencia para ingresar al último cuarto con ventaja de 44 a 35.

En el inicio del cuarto período, Gimnasia intentó reaccionar y Peñarol atravesó varios minutos sin poder convertir desde el perímetro. Después de un 1 de 19 en triples, Andrés Jaime rompió la sequía con un lanzamiento de tres puntos a falta de cuatro minutos para poner el marcador 55 a 49.

La visita volvió a acercarse y quedó a tres puntos, pero Peñarol respondió desde la defensa y logró controlar los minutos finales.

Dos tiros libres de Iván Basualdo en el cierre terminaron de asegurar el triunfo por 62 a 57, para comenzar con una victoria la Liga Nacional 2026/27.

Agustín Pérez Tapia fue el máximo anotador del conjunto marplatense con 16 puntos y 4 rebotes, mientras que el base Andrés Jaime aportó 12 puntos y 8 asistencias.

Informe y foto: Prensa Peñarol.