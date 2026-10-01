El presidente de la Asociación Empresaria Hotelera Gastronómica de Mar del Plata y coordinador del sector en la provincia de Buenos Aires, Hernán Szkrohal, llevó a la Cámara de Diputados una mirada centrada en las personas que sostienen diariamente la actividad turística.

“Cuando se habla de turismo se habla de ocupación, estadísticas y rentabilidad. Yo quiero empezar por otro lado: por la gente”, sostuvo. Y remarcó que detrás de cada hotel, restaurante, parrilla o confitería hay familias que durante décadas invirtieron, trabajaron y generaron empleo.

Szkrohal advirtió que los establecimientos más pequeños y familiares son los que hoy tienen menos margen para resistir, en un escenario marcado por costos elevados y, especialmente, por una fuerte caída del consumo. “Cuando los costos se mantienen o aumentan y el consumo baja, no hay eficiencia que alcance”, afirmó.

También alertó sobre el avance de la informalidad, con alojamientos no registrados, dark kitchens y otras propuestas que funcionan por fuera del circuito formal. En ese sentido, reclamó una revisión de la carga tributaria y herramientas de financiamiento que permitan sostener a quienes cumplen con sus obligaciones y, al mismo tiempo, incorporar actividad al sistema formal.

El dirigente planteó tres prioridades: reconocer la profundidad de la crisis, generar herramientas concretas para los establecimientos con menor espalda financiera y fortalecer el trabajo conjunto entre el sector privado y el Estado.

“No son cifras. Son proyectos de vida. Y si continúan cerrando establecimientos, para muchos será como seguir muriendo”, concluyó.