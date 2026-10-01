El inicio de octubre presenta condiciones aún invernales en la Costa Atlántica. Es que el aire frío del sector sudoeste se mantiene y provoca temperaturas bajas en el inicio de la primavera.

Este período se va a mantener al menos hasta hoy con la posibilidad además de algunos chaparrones costeros y nubosidad variable.

Hacia el fin de semana con la rotación del viento hacia el sector norte las temperaturas comenzarán a recuperarse con un episodio de inestabilidad el sábado que dejará lluvias hasta la tarde.

Para hoy, Mar del Plata tendrá tiempo frío. Cielo mayor a parcialmente nublado con lluvias débiles. Viento regular a moderado del sector sudoeste. La temperatura mínima se estima en 5° y la máxima en 12°.

Reporte @sebapagliarino