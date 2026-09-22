Peñarol de Mar del Plata arribó vía aérea este lunes a Belo Horizonte, donde inició su gira internacional de preparación de cara a la temporada 2026/27 de la Liga Nacional.

El conjunto marplatense afrontará este martes su primer compromiso en suelo brasileño, cuando se mida ante Minas Tenis Club desde las 20.30 en el estadio Arena UniBH.

El equipo dirigido por Leandro Ramella llega a este compromiso luego de disputar su primer juego amistoso del proceso de preparación, en el que superó a Quilmes por 95 a 64.

Luego del amistoso frente a Minas, Peñarol continuará su participación en un triangular internacional. El jueves 24, desde las 19, se enfrentará a Fluminense, mientras que el viernes 25, también a las 19, volverá a medirse con Minas Tenis Club.