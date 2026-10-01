El Municipio de General Pueyrredon -a través de la Secretaría de Seguridad- intervino en la recuperación de una camioneta que había sido robada.

El seguimiento mediante las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) y el sistema de reconocimiento de patentes LPR permitieron aportar información en tiempo real para la localización de los vehículos y la intervención policial.

A partir de un llamado al 911, se informó el robo de una camioneta en inmediaciones de un comercio. Con la información aportada, operadores del COM iniciaron la revisión de las cámaras para establecer el recorrido de los autores y del vehículo en el que se movilizaban.

Durante el seguimiento, se logró identificar el vehículo utilizado -mediante el sistema de reconocimiento de patentes LPR- por lo que fue incorporado para generar una alerta, que se activó minutos más tarde en inmediaciones del barrio Coronel Dorrego.

Desde el COM se realizó el seguimiento del vehículo, que continuó su recorrido, mientras se aportaba la información en tiempo real a los móviles policiales de la zona.

Finalmente, personal policial logró recuperar tanto la camioneta que había sido sustraída como el vehículo utilizado por los delincuentes, que había sido dejado abandonado. Ambos rodados fueron trasladados a la dependencia policial correspondiente para continuar con las actuaciones de rigor.