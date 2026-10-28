Este martes, se dispuso el secuestro de una camioneta detectada mientras dos personas arrojaban basura en un lugar prohibido en Juan N. Fernández e Irala.

La situación fue registrada por las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), donde se observó a dos individuos que descendieron de una camioneta Chevrolet S10, dominio HRB 066, para arrojar basura.

A partir de las imágenes, se identificó la patente del vehículo y se incorporaron sus datos al sistema de Anillo Digital, con el objetivo de generar alertas.



