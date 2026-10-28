El bloque de concejales de La Libertad Avanza presentó en el Honorable Concejo Deliberante de General Pueyrredon un proyecto que propone establecer nuevas herramientas de seguimiento y transparencia de las cuentas municipales, con el objetivo de

promover una administración responsable de los recursos públicos.

La iniciativa plantea que el Departamento Ejecutivo presente informes fiscales trimestrales que permitan conocer la evolución de los ingresos, los gastos, los resultados

financieros, la deuda y los compromisos asumidos por el Municipio. Esta información también deberá estar disponible para los vecinos mediante un tablero público de consulta.

El proyecto parte de una premisa: aprobar un presupuesto no garantiza que las cuentas municipales sean sostenibles. Por eso, propone incorporar mecanismos que permitan

identificar problemas financieros durante el ejercicio y no solamente cuando los gastos ya fueron realizados.

En este sentido, el concejal Emiliano Recalt señaló: “Así como cualquier familia necesita saber cuánto dinero entra, cuánto gasta y qué tiene pendiente de pagar, los vecinos tienen

derecho a conocer cómo se administra la plata de su ciudad. No alcanza con aprobar un presupuesto: también tenemos que saber si las cuentas cieran”.

Uno de los puntos centrales del proyecto establece que, ante la detección de un déficit financiero proyectado o registrado, el Ejecutivo deberá presentar un Programa Municipal de Convergencia Fiscal, explicando las causas del desequilibrio y detallando las medidas y los plazos previstos para corregirlo.

Al respecto, el concejal Rolando Demaio, quien participó en la elaboración de la iniciativa,bsostuvo: “La responsabilidad fiscal implica anticiparse a los problemas y hacerse cargo de las decisiones que se toman. Queremos que el Municipio pueda demostrar que los compromisos que asume son sostenibles en el tiempo y que, cuando las cuentas no cieren,

exista un plan concreto para coregir el rumbo”.

Además, la propuesta contempla que las iniciativas con impacto fiscal relevante incluyan una evaluación de sus costos, fuentes de financiamiento y consecuencias presupuestarias

futuras. También incorpora mecanismos para analizar el costo de las nuevas responsabilidades que puedan ser transferidas al Municipio desde la Nación o la Provincia.

Desde el bloque destacaron que la iniciativa no reemplaza los mecanismos de control existentes ni establece recortes automáticos del gasto, sino que busca incorporar herramientas de prevención, planificación y acceso público a la información.

Finalmente, los concejales remarcaron que el objetivo es establecer reglas permanentes de responsabilidad fiscal que trasciendan a las distintas administraciones municipales, fortaleciendo la previsibilidad, el control ciudadano y la transparencia en la utilización de los recursos públicos.

La propuesta busca que el Municipio no solamente rinda cuentas de lo que gastó, sino que también pueda demostrar cómo financia sus decisiones y de qué manera sostendrá sus compromisos en el futuro.