El Ente Municipal de Turismo y Cultura (EMTURyC) destaca que los elefantes marinos ubicados en la costa no son una atracción turística sino un milagro de la naturaleza que debe ser respetado.

Mediante un comunicado, el EMTURYC indicó que es fundamental evitar cualquier intervención que pueda generar estrés o alterar el desarrollo normal de la lactancia.

Para proteger a estos animales y permitir que permanezcan tranquilos en su entorno, se solicita a vecinos y

turistas que tengan en cuenta las siguientes recomendaciones:

Mantener la distancia: no acercarse a los animales y respetar las vallas de seguridad dispuestas

en el sector.

en el sector. No llevar mascotas: los perros y otros animales domésticos pueden alterar a los elefantes marinos

mediante sus sonidos, olores o movimientos, incluso sin tener contacto directo con ellos.

mediante sus sonidos, olores o movimientos, incluso sin tener contacto directo con ellos. Evitar los ruidos molestos: no generar sonidos que puedan perturbar su descanso, como bocinas,

silbatos o música.

silbatos o música. No utilizar drones: las vibraciones y los sonidos de estos dispositivos pueden alterar a los

animales.

animales. No encender fuego ni fumar en las inmediaciones: respetar las indicaciones establecidas para el

área.

área. No interferir con su comportamiento: no tocarlos, alimentarlos ni intentar que regresen al agua.



«La presencia de fauna silvestre en nuestras playas es una oportunidad para conocer y valorar la naturaleza que forma parte del entorno costero de Mar del Plata. Sin embargo, hay que comprender que los animales no están allí para interactuar con las personas», aclaró Diego Juárez, presidente del EMTURyC.

«La mejor forma de cuidarlos es observarlos desde lejos, respetar su espacio y permitir que sigan suciclo natural sin interferencias», finalizó.