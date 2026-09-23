Obras Sanitarias Mar del Plata avanzó con una nueva instancia del proceso licitatorio destinado a mejorar el funcionamiento de la Estación Elevadora Cloacal Magallanes, ubicada en el cruce de la avenida De los Trabajadores y la calle Magallanes.

Se realizó la primera apertura de sobres con ofertas de la Licitación Pública Nº 13/2026, correspondiente a una obra que contempla una inversión oficial – con fondos propios- de $1.432.348.611 y un plazo de ejecución de 210 días.

“La intervención forma parte de un plan de modernización por etapas y permitirá recuperar capacidad para el transporte de los efluentes y reducir los costos de mantenimiento electromecánico de las colectoras e impulsiones que funcionan en el sector portuario”, destacó el Ing. Tomás Amato, presidente de OSSE.

Para garantizar el adecuado funcionamiento de la estación elevadora resulta fundamental mantener limpio el canal de aspiración, evitando así inconvenientes en el funcionamiento de las bombas y posibles obstrucciones.

Intervención por etapas

En esta primera etapa se ejecutarán los trabajos de obra civil que permitirán avanzar posteriormente con las adecuaciones mecánicas necesarias para mejorar el funcionamiento de la estación elevadora.

El objetivo es contar con una infraestructura más eficiente y confiable, favoreciendo la continuidad operativa del sistema cloacal y contribuyendo al adecuado funcionamiento de los servicios sanitarios en el sector.

De acuerdo con el proyecto elaborado por el área técnica de OSSE, los trabajos incluyen la construcción de una cámara de bombeo, que contará con reja metálica para filtrado, tapas de acceso y guías para compuertas de regulación de caudal.

Además, se construirán tres cámaras de hormigón armado que estarán vinculadas entre sí y con el sistema existente mediante una nueva cañería de hormigón armado de 800 milímetros de diámetro.

La ejecución de la obra demandará aproximadamente 243 metros cúbicos de hormigón armado e incluirá distintas tareas vinculadas con la construcción y puesta en funcionamiento de la nueva infraestructura.

Un sistema integral que funciona las 24 horas

La intervención en la Estación Elevadora Cloacal Magallanes forma parte de un sistema integral de saneamiento que OSSE sostiene y opera de manera permanente, desde la recolección y el transporte de los efluentes hasta su tratamiento y disposición final.

Esta estación, que se encuentra operativa desde 1954, recibe los líquidos cloacales provenientes de: barrio Punta Mogotes; la estación de bombeo Escollera Sur ubicada en el Parque Industrial del Puerto; barrio Puerto; el colector de la costa; y las cuencas correspondientes a la estación de bombeo Base Naval y los clubes náuticos.

Desde allí, los efluentes son derivados hacia la Tercera Cloaca Máxima, que los transporta hasta la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR), ubicada en el kilómetro 506 de la Ruta 11.

En este esquema, tanto la EDAR como el Emisario Submarino cumplen un rol fundamental y funcionan las 24 horas, los 365 días del año, como parte de un proceso continuo de saneamiento y cuidado ambiental.

La incorporación y modernización de infraestructura forma parte de una mirada integral orientada a una gestión eficiente y sustentable del saneamiento, con el objetivo de acompañar el crecimiento de Mar del Plata, cuidar el ambiente y asegurar la prestación continua de los servicios sanitarios.