La Municipalidad de General Pueyrredon -a través del Ente Municipal de Vialidad y Alumbrado Público (EMVIAL)- informó que continúa desplegando el Plan Mar del Plata 100% LED. En el marco de esta etapa de reconversión, se indicó que son más de de 67.000 los vecinos de la ciudad que resultan beneficiados de forma directa con un alumbrado de mayor potencia, visibilidad y seguridad.

El plan alcanzó la totalidad de la reconversión prevista en tres sectores: Villa Primera: 1.159 artefactos instalados; Termas Huinco: 519 artefactos instalados (100%) y Don Bosco / San Juan: 377 artefactos instalados (100%).

En paralelo, tres cuadrillas operativas se encuentran desplegadas de forma simultánea en los siguientes sectores: Plaza Peralta Ramos avanza a paso firme en su etapa final con 402 luminarias renovadas sobre las 503 proyectadas (79,92% de ejecución). Colinas de Peralta Ramos registra 260 luminarias colocadas de un total de 978 (26,58% de avance) y Los Pinares comenzó la intervención sobre la zona que aún no contaba con esta tecnología, alcanzando en sus primeras jornadas 21 artefactos instalados sobre un total proyectado de 337 (6,23% de avance).

En forma inmediata, se sumará Estación Norte, con el recambio de 157 artefactos en el cuadrante comprendido por la calle Uruguay, la avenida San Juan, la avenida Pedro Luro y la avenida Libertad.

Con este nivel de despliegue, la sumatoria de intervenciones en este grupo de barrios alcanza un 70,69% de avance específico, lo que representa un 54,76% de ejecución general del plan a nivel global, con 2.738 artefactos LED ya colocados sobre la meta total de 5.000 unidades.

Desde el Municipio recuerdan a la comunidad que -ante fallas, interrupciones o si la luminaria de su cuadra no enciende- se puede realizar el reclamo correspondiente comunicándose a la línea telefónica gratuita 147 o a través de la plataforma web en www.147.mardelplata.gob.ar.